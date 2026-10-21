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«Опережает по стабильности». Роднина оценила выступления Александры Трусовой

«Опережает по стабильности». Роднина оценила выступления Александры Трусовой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала серебряного призёра Олимпийских игр — 2022 российскую фигуристку Александру Игнатову (Трусову) самой стабильной фигуристкой на данный момент.

«Я всегда хочу дождаться выступлений спортсменок на чемпионате России, на котором и определяется лидер сборной страны. Пока идут определённые этапы подготовки к нему, на которых кто-то набирает очки, а кто-то их теряет. Александра Трусова на данный момент опережает многих других девочек в первую очередь по стабильности своих выступлений», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

Трусовой 22 года. В августе 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Через год у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе. Осенью она стала победительницей «челленджера» мемориал Дениса Тена в Казахстане.

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