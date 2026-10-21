Фигуристам вдвое сократили призовые на этапах Гран-при России — источник

Отечественным спортсменам вдвое сократили призовые на Гран-при России по фигурному катанию. Об этом сообщает Sport24.

За первое место фигуристы, выигравшие медали на первом этапе в Казани, получили 250 тыс. рублей, серебрянные призёры — 150 тыс., обладатели бронзовых медалей получили 100 тыс. В прошлые годы, начиная с сезона-2022/2023, призовые составляли 500, 300 и 200 тыс. рублей соответственно.

При этом представители спортивных и танцевальных пар продолжают делить призовые выплаты на двоих.

Второй этап Гран-при России пройдет в Санкт-Петербурге с 24 по 25 октября. В соревнованиях примут участие Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Лев Лазарев, Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов и другие фигуристы.