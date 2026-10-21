«Перед ними нужно снять шляпу». Сихарулидзе — о паре Бойкова/Козловский

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФФКР) Антон Сихарулидзе высказался о российских фигуристах, выступающих в парном катании, Александре Бойковой и Дмитрии Козловском.

— Пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Потрясающе начали сезон. Они на ходу, в ногах, как у нас говорят. У них есть, как вы знаете, уникальный элемент — четверной выброс. Я его называю аттракционом. Элемент не ультра-си, а ультра-ультра-си. Четверной выброс сложно сделать и на тренировке, а на состязаниях — сложно вдвойне. Ты же его не отдельно исполняешь, за ним будут и другие элементы. А четверной выброс съедает много энергии, концентрации. Из-за него больше волнуешься. Поэтому перед Бойковой с Козловским нужно снять шляпу.

— При этом громадной прибавки к оценке он не даёт. Стоит ли рисковать?

— А сейчас ни один элемент не даёт громадной прибавки. Но, делая четверной выброс, они двигают фигурное катание вперёд. Всё фигурное катание. Показывают, что не существует предела возможностей. Так что я буду поддерживать их и тренеров в стремлении исполнять этот выброс в своих прокатах. Тем более Бойкова и Козловский ведь не боятся его исполнять. Рискуют — и получается.

— Зато после него бывают ошибки…

— Бывают. Но я уверен, что за этот сезон к основным стартам Бойкова и Козловский накатают программу и смогут сделать её чисто, – приводит слова Сихарулидзе «Коммерсантъ».