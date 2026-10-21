Алина Горбачёва опубликовала пост после победы на «челленджере» в Будапеште

Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 фигуристка Алина Горбачёва опубликовала пост после победы на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия.

«Мой первый международный старт на взрослом уровне — ISU CS Budapest Trophy. Хочу выразить огромную благодарность моему тренеру Софье Анатольевне [Федченко] за веру в меня, терпение и огромный труд. За то, что в самые непростые моменты вы всегда рядом. Владе Николаевне [Данилкиной] — за работу, поддержку, заботу и нужные слова, которые всегда помогают!

Федерации фигурного катания на коньках России — за оказанно