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Алина Горбачёва опубликовала пост после победы на «челленджере» в Будапеште

Алина Горбачёва опубликовала пост после победы на «челленджере» в Будапеште
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Бронзовый призёр чемпионата России – 2025 фигуристка Алина Горбачёва опубликовала пост после победы на турнире серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия.

Фигурное катание. Budapest Trophy. Будапешт, Венгрия
Женщины. Произвольная программа
18 октября 2026, воскресенье. 17:25 МСК
Окончено
1
Алина Горбачёва
Россия
203.35
2
Юлия Заутер
Румыния
179.92
3
Кимми Репон
Швейцария
178.86

«Мой первый международный старт на взрослом уровне — ISU CS Budapest Trophy. Хочу выразить огромную благодарность моему тренеру Софье Анатольевне [Федченко] за веру в меня, терпение и огромный труд. За то, что в самые непростые моменты вы всегда рядом. Владе Николаевне [Данилкиной] — за работу, поддержку, заботу и нужные слова, которые всегда помогают!

Федерации фигурного катания на коньках России — за оказанно