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Роднина — о Валиевой: у неё нет выносливости, не хватает силёнок, чтобы откатать программу

Роднина — о Валиевой: у неё нет выносливости, не хватает силёнок, чтобы откатать программу
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что фигуристке Камиле Валиевой не хватает выносливости.

«С Камилой Валиевой получается более сложная ситуация, чем с Александрой Трусовой. Камила здорово выросла и, естественно, набрала вес. Я не говорю, что она толстая, но у неё масса тела прибавилась за счёт роста. Да, она практически не потеряла технику, но у неё совершенно нет выносливости, у неё не хватает силёнок для того, чтобы откатать программу.

А если не хватает физических сил, то она уже и в психологическом плане начинает лететь. Наверное, этой спортсменке, если она нам дорога, надо выстраивать совершенно другой план подготовки», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

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