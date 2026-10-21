Роднина — о Валиевой: у неё нет выносливости, не хватает силёнок, чтобы откатать программу

Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина считает, что фигуристке Камиле Валиевой не хватает выносливости.

«С Камилой Валиевой получается более сложная ситуация, чем с Александрой Трусовой. Камила здорово выросла и, естественно, набрала вес. Я не говорю, что она толстая, но у неё масса тела прибавилась за счёт роста. Да, она практически не потеряла технику, но у неё совершенно нет выносливости, у неё не хватает силёнок для того, чтобы откатать программу.

А если не хватает физических сил, то она уже и в психологическом плане начинает лететь. Наверное, этой спортсменке, если она нам дорога, надо выстраивать совершенно другой план подготовки», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».