Гран-при России по фигурному катанию, 2-й этап в Санкт-Петербурге: состав участников

В субботу, 24 октября, в Санкт-Петербурге стартует 2-й этап Гран-при России по фигурному катанию. Он продлится два дня и завершится 25 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком участников турнира.

Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России, Санкт-Петербург. Список участников турнира:

Женщины: Мария Захарова, Дина Хуснутдинова, Агата Петрова, Вероника Яметова, Злата Буря, Арина Кудлай, Диана Евлахина, Мария Артемова, Мария Лабутина, Мария Котова, Милана Лебедева, Любовь Рубцова.

Мужчины: Пётр Гуменник, Глеб Лутфуллин, Лев Лазарев, Арсений Федотов, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Дмитрий Шелковников, Даниил Постарнаков, Никита Сарновский, Илья Строганов, Артур Даниелян, Артемий Маринин.

Спортивные пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов, София Касинс/Александр Брегей, Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков, Ева Хмелькова/Владислав Антонышев, Юлия Филимонова/Андрей Шадерков, Анна Ляшенко/Пётр Алексеенко, Екатерина Гейниш/Андрей Рудь.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Анна Щербакова/Егор Гончаров, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Анна Смирнова/Богдан Шамков, Александра Прокопец/Александр Васькович, Ольга Федорова/Павел Драко, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв.