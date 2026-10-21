Багаж Горбачёвой и Федченко был утерян по пути с турнира в Венгрии

Багаж бронзового призёра чемпионата России по фигурному катанию Алины Горбачёвой и её тренера Софьи Федченко был утерян при возвращении в Москву после турнира серии «Челленджер» в Будапеште, Венгрия.

«У нас не прилетели чемоданы», – сказала Федченко в эфире «РЕН ТВ».

Горбачёва выиграла турнир в Будапеште с отрывом в 23 балла от второго места. Она получила от судей по сумме двух программ 203,35 балла. Эти соревнования стали для фигуристки дебютными на взрослом международном уровне. Горбачёва пропустила часть важных стартов минувшего сезона-2025/2026 из-за травмы. Позднее фигуристка перенесла в Германии операцию, после которой восстанавливалась несколько месяцев.