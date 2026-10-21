Евгений Плющенко: мне важно, что сын — не бездельник и не относится к «золотой молодёжи»

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что не считает своего сына, фигуриста Александра Плющенко представителем «золотой молодёжи».

«Он с детства привык к медийности. С шести лет выступал в шоу. Мы гастролировали в Японии, проехали почти всю Европу, посетили многие российские города. Саша уже сейчас чувствует любовь девчонок: красивый мальчишка, высокий, статный. Он читает все комментарии, но не обращает внимания на хейтеров. У Саши полтора миллиона подписчиков в социальных сетях, на 400 тысяч больше, чем у меня. Мне важно, что сын — не бездельник и не относится к «золотой молодёжи», которая считает, что ей всё дозволено», — приводит слова Плющенко «РИА Новости Спорт».