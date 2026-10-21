Вайцеховская: в фигурном катании сейчас решения принимают не самые профессиональные люди

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о критике изменений правил в фигурном катании.

«Прочитала с утра текст американского коллеги-приятеля Фила Херша с сетованиями по поводу нынешних правил ФК (ну, что они обнуляют все предыдущие рекорды и всё такое прочее) и подумала: так же было во всех видах спорта всегда. Подковёрная борьба против тех же китайцев в ряде видов спорта, против России — в том же синхронном плавании.

Причём происходит это не потому, что кто-то так сильно не любит Россию, или Китай, а по гораздо более банальной причине: как только люди понимают, что могут предложить и протолкнуть что-то для себя выгодное, они без промедления это делают.

Тот же Сергей Бубка в лёгкой атлетике как только стал влиятельной фигурой в ИААФ, добился официальных изменений крепления планки в прыжках с шестом. Чтобы планка сваливалась при малейших колебаниях, а его личные мировые рекорды простояли благодаря этому 100 лет.

В фигурном катании сейчас сложилась ситуация, когда решения принимают, мягко говоря, не самые профессиональные в этом виде спорта люди. Представители не самых фигурнокатательных стран. Им что, нужно, чтобы условный Илья Малинин или Влад Дикиджи двигали свой вид вперёд? Да ладно!!! Им нужно, чтобы на ЧМ, как и на этапах Гран-при выступали условные филиппинец, мексиканец и индус и не чувствовали при этом себя ущербными. Перегибаю, конечно, с выбором стран, но суть именно такова.

И страдать по этому поводу бессмысленно. Либо ты принимаешь правила игры, либо идёшь вышивать крестиком или строить модельки кораблей из спичек и верёвочек», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.