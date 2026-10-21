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«Работаем». Ягудин иронично отреагировал на громкие возвращения фигуристов к тренерам

«Работаем». Ягудин иронично отреагировал на громкие возвращения фигуристов к тренерам
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Олимпийский чемпион (2002) фигурист Алексей Ягудин с иронией отреагировал на серию громких переходов в российском фигурном катании на текущей неделе, опубликовав фото с одним из своих первых тренеров – Алексеем Мишиным, под руководством которого завоевал несколько значимых наград и титулов.

Фото: Соцсети Алексея Ягудина

«Работаем», – подписал сгенерированное нейросетью фото Ягудин, на котором приобнимает тренера. На заднем плане виден ещё один титулованный ученик Мишина – Евгений Плющенко.

19 октября стало известно о переходе Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе, 20 октября было объявлено о возвращении Софьи Муравьёвой в группу Евгения Плющенко. Ягудин тренировался под руководством Мишина с 1992-го по 1998 -й, позднее он перешёл к Татьяне Тарасовой.

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