«Работаем». Ягудин иронично отреагировал на громкие возвращения фигуристов к тренерам

Олимпийский чемпион (2002) фигурист Алексей Ягудин с иронией отреагировал на серию громких переходов в российском фигурном катании на текущей неделе, опубликовав фото с одним из своих первых тренеров – Алексеем Мишиным, под руководством которого завоевал несколько значимых наград и титулов.

Фото: Соцсети Алексея Ягудина

«Работаем», – подписал сгенерированное нейросетью фото Ягудин, на котором приобнимает тренера. На заднем плане виден ещё один титулованный ученик Мишина – Евгений Плющенко.

19 октября стало известно о переходе Камилы Валиевой в группу Этери Тутберидзе, 20 октября было объявлено о возвращении Софьи Муравьёвой в группу Евгения Плющенко. Ягудин тренировался под руководством Мишина с 1992-го по 1998 -й, позднее он перешёл к Татьяне Тарасовой.