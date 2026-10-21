«Полный провал со стороны взрослых». Гленн — о ситуации с Трусовой после ПП на ОИ-2022

Олимпийская чемпионка в командном турнире (2026) американская фигуристка Эмбер Гленн в социальных сетях оставила комментарий под видео о ситуации вокруг Александры Трусовой (Игнатовой) после произвольной программы на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Если бы я была там, я бы так быстро её оттуда забрала. Это был полный провал со стороны взрослых, которые были рядом с ней», — написала Гленн в социальных сетях.

Напомним, на Играх-2022 Трусова завоевала серебряную медаль в женском одиночном катании, набрав по сумме двух программ 251,73 балла. В произвольной программе под музыку из фильма «Круэлла» Александра исполнила пять четверных прыжков. После объявления результатов фигуристка не смогла сдержать слёз. Спортсменка плакала и говорила тренерскому штабу, что ненавидит этот спорт и больше никогда не выйдет на лёд.