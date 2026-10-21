Мишина/Галлямов должны получить место на этап Гран-при ISU в Китае после снятия австрийцев

Австрийские фигуристы Габриэлла Иццо и Люк Майерхофер, выступающие в парном катании, снялись с этапа Гран-при ISU в Китае. Информация об этом появилась на сайте Международного союза конькобежцев (ISU).

Их место должны занять первые в списке запасных на этапы Гран-при ISU россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Соревнования пройдут в Шэньчжэне, Китай, с 6 по 8 ноября. На турнире серии «Челленджер» Trialeti Trophy в Батуми, Грузия, спортивная пара Анастасия Мишина/Александр Галлямов заняла второе место, набрав 206,31 балла. Ранее с этапа в Китае снялась южнокорейская одиночница Ким Чхэ Ён. Её место заняла Александра Трусова (Игнатова).