Фото: Бойкова и Козловский приехали во Францию для участия в этапе Гран-при ISU

Российские фигуристы, выступающие в парном катании, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский приехали во Францию для участия на первом этапе Гран-при ISU в Анже, который пройдёт с 23 по 25 октября.

«Добрались до Франции», — написала Бойкова в телеграм-канале, прикрепив фотографию.

Фото: Из личного архива Александры Бойковой

Напомним, после выступления на турнирах категории «Челленджер» Бойкова и Козловский получили приглашение на два этапа Гран-при ISU. Российская спортивная пара также выступит на этапе серии в Хельсинки, Финляндия, который состоится с 20 по 21 ноября. Также после снятия американского одиночника Эндрю Торгашева с этапа в Финляндии приглашение на соревнование должен получить либо Евгений Семененко, либо Пётр Гуменник.