Трусова исполнила четверные лутц и тулуп на тренировке

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) поделилась видео с тренировок, где чисто исполнила четверные лутц и тулуп.

«Четверные лутц и тулуп я катаю в программе, а в объектив попадают только тренировочные попытки.

Верим, что когда-нибудь всё сойдётся, вы это тоже увидите», — написала Игнатова (Трусова) в своём телеграм-канале.

В августе 2024 года Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Через год у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе.

Этой осенью Игнатова (Трусова) взяла серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, а также стала победительницей мемориала Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан.