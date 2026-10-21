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Трусова исполнила четверные лутц и тулуп на тренировке

Трусова исполнила четверные лутц и тулуп на тренировке
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Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 в Пекине Александра Игнатова (Трусова) поделилась видео с тренировок, где чисто исполнила четверные лутц и тулуп.

«Четверные лутц и тулуп я катаю в программе, а в объектив попадают только тренировочные попытки.

Верим, что когда-нибудь всё сойдётся, вы это тоже увидите», — написала Игнатова (Трусова) в своём телеграм-канале.

В августе 2024 года Александра вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова. Через год у пары родился сын Михаил. В начале 2026 года Александра объявила о возобновлении спортивной карьеры под руководством Этери Тутберидзе.

Этой осенью Игнатова (Трусова) взяла серебро на турнире Kinoshita Group Cup в Токио, Япония, а также стала победительницей мемориала Дениса Тена в Алма-Ате, Казахстан.

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