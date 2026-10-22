«Невероятные эмоции!» Софья Муравьёва подвела итоги этапа Гран-при России в Казани

Серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигуристка Софья Муравьёва опубликовала пост, в котором подвела итоги первого этапа Гран-при России в Казани. Спортсменка заняла 10-е место, получив от судей 174,68 балла.

«Казань, спасибо за эти невероятные эмоции!

Конечно, далеко не всё получилось так, как мне хотелось бы, но я очень счастлива, что снова смогла выйти на соревновательный лёд!

Хочу сказать огромное спасибо Федерации фигурного катания на коньках России за предоставленную возможность выступить на этом этапе! И отдельное, самое большое спасибо вам, мои дорогие болельщики!!!

Честно, я даже представить не могла, что меня встретят настолько тепло! Столько добрых слов, подарков, аплодисментов, столько людей на автограф-сессии… Вы даже не представляете, насколько сильно меня всё это тронуло! Осознавать, что столько людей продолжают верить в меня, поддерживать и любить моё катание — огромное счастье!!!

Именно вы даёте мне силы и мотивацию не опускать руки, идти дальше и работать, работать и ещё раз работать! Чтобы становиться лучше и снова и снова радовать вас!

Ваша Мура», — написала Муравьёва с своём