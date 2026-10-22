«Хочется, чтобы мою постановку увидели». Крылова — о программе, которую поставила Валиевой

Серебряный призёр Олимпийских игр 1998 года, ныне тренер по фигурному катанию Анжелика Крылова заявила, что хочет, чтобы поставленную ею произвольную программу для российской фигуристки Камилы Валиевой увидели зрители.

«Ставила ещё произвольную программу Камиле Валиевой, но она решила катать две постановки [Бенуа] Ришо. Тоже очень хочется, чтобы эту мою постановку увидели зрители», — приводит слова Крыловой «РИА Новости Спорт».

Программы на сезон-2026/2027 россиянке поставил французский хореограф Бенуа Ришо. 19 октября стало известно, что 20-летняя Валиева перешла из группы тренера Светланы Соколовской обратно к Этери Тутберидзе, группу которой покинула в апреле 2025 года.