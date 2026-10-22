Мозалёв и Хуснутдинова пропали из числа участников турнира Albena Denkova Cup в Болгарии

Российские фигуристы Андрей Мозалёв и Дина Хуснутдинова не примут участия в международном турнире Albena Denkova Cup в Софии, Болгария. Фигуристы пропали из списка участников на сайте турнира.

В мужском одиночном катании из россиян на соревнования заявлен Даниил Самсонов, в женском — Алина Горбачёва и Мария Захарова, в танцах на льду — Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, и юниоры Софья Грабчак/Максим Полторак, Полина Жарова/Алексей Столяров.

Соревнования в Софии, Болгария, пройдут с 3 по 8 ноября. Россияне выступят в нейтральном статусе. Отметим, этот турнир не входит в серию «Челленджер».