Плющенко рассказал, что Муравьёва каталась на коньках с болтающимися лезвиями

Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что серебряный призёр чемпионата России — 2024 фигуристка Софья Муравьёва какое-то время каталась на коньках с болтающимися лезвиями.

«Друзья, смотрите. Не знаю, ноу-хау это или не ноу-хау, но мне кажется, это катастрофа. Соня Муравьёва у нас каталась на таких лезвиях. Лезвия-то хорошие, но… Плавающие лезвия, называется.

Второй [конёк]. Смотрите. Думаю, что такое? Всё болтуном ходит, всё ходуном. На трёх шурупиках. Это невозможно. Да, Сонечка… Значит, начали сегодня тренировку, но сейчас мы приведём в порядок инвентарь, приведём спортсменку — дай бог, всё получится. Пошли инвентарь приводить [в порядок]», — сказал Плющенко в видео, опубликованном на личной странице в социальных сетях.

Ранее стало известно, что Муравьёва возобновила сотрудничество с академией «Ангелы Плющенко». Весной прошлого года фигуристка переходила в группу Алексея Мишина.