«Пытается обогнать себя самого». Тренер Гуменника рассказала, в какой форме фигурист

Тренер чемпиона России по фигурному катанию Петра Гуменника Вероника Дайнеко рассказала, на каких этапах Гран-при России выступит её подопечный, а также оценила его нынешнюю форму.

«На этой неделе Пётр будет выступать на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. После этого у него в графике запланирован ещё один этап. Это соревнования в Красноярске, которые будут на следующей неделе.

Нынешняя форма Гуменника? Считаю, успех на соревнованиях — дело времени. Пока Пётр пытается обогнать себя самого, который обязан всегда быть лучшим, ему будет тяжело. Сейчас было бы неплохо, чтобы журналисты, которые не вникают и не пытаются анализировать, зато выносят свои вердикты с дурацкими заголовками на всеобщее обозрение, перестали это делать. Пётр работает, идёт к своей цели через провалы и восхождения. Он талант и трудяга, а не мастер спорта по подковёрным играм. Может быть, он не очень быстро запрягает, зато потом долго едет», — приводит слова Дайнеко Sport24.

Ранее на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который прошёл в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября, Пётр Гуменник занял третье место. По сумме короткой и произвольной программ фигурист набрал 261,76 балла.