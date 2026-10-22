Александра Трусова получила приглашение на этап Гран-при ISU в США

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) получила приглашение на этап Гран-при ISU в США. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Мы получили приглашение на Александру Игнатову для участия в Гран-при США. Её маршрут для участия в Китае и Америке определён, все в порядке», – приводит слова Когана ТАСС.

Этот этап Гран-при ISU станет для Трусовой вторым в сезоне. Ранее фигуристка получила приглашение на соревнования в Китае. В случае успешных выступлениях на обоих этапах Трусова сможет претендовать на участие в финале серии Гран-при ISU.