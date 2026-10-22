Евгений Семененко приглашён на этап Гран-при ISU в Финляндии

Двукратный чемпион России фигурист Евгений Семененко получил приглашение на этап Гран-при ISU в Финляндии. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Также получили приглашение для участия в Гран-при в Финляндии для Евгения Семененко», – приводит слова Когана ТАСС.

Для фигуриста этот этап Гран-при станет вторым в сезоне после соревнований в Китае. Помимо Семененко, приглашение на свой второй этап Гран-при получила Александра Трусова – она выступит в США. Семененко, в случае успешных выступлений в Китае и Финляндии, сможет претендовать на участие в финале серии Гран-при ISU.