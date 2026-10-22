«Очная дуэль будет показательной». Вонг — о борьбе за золото этапа Гран-при ISU во Франции

Американский журналист и аналитик фигурного катания Джеки Вонг считает, что на первом этапе Гран-при ISU в Анже, Франция, среди спортивных пар за золото будут бороться россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский и представители Грузии Анастасия Метёлкина и Лука Берулава.

«С высокой вероятностью борьбу за золото поведут Метёлкина/Берулава и Бойкова/Козловский.

Прогноз на Гран-при Франции: Золото — Анастасия Метёлкина/Лука Берулава, Грузия. Несмотря на то что единственным их стартом в этом сезоне был турнир Trialeti Trophy, где оценки грузинским фигуристам, как известно, были очень высокими, Метёлкина и Берулава выступили там действительно хорошо — особенно в короткой программе. Очная дуэль с Бойковой и Козловским будет очень показательной, однако на данный момент у Метёлкиной и Берулавы, если выбирать между ними, более сильный материал.

Серебро — Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, AIN. Бронзовые призёры чемпионата мира шестилетней давности Бойкова и Козловский подходят к этапу, уже выступив на двух турнирах категории «Челленджер». Они экспериментируют с новой хореографией и новыми постановщиками, однако пока результаты не соответствуют их ожиданиям. С их последнего старта прошло несколько недель, поэтому интересно, насколько им удалось доработать программы. Может ли четверной выброс в произвольной программе стать решающим фактором?

Бронза — Анника Хокке/Роберт Кункель, Германия. Мы ещё не видели их в этом сезоне: Хокке в межсезонье получила травму голеностопа, из-за которой была вынуждена пропустить тренировки, поэтому пара начинает сезон позже обычного. Если они находятся в хорошей форме, то вполне могут претендовать на бронзовую медаль», — приводит слова Вонга Rocker Skating.