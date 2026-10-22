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Алексей Мишин прокомментировал приглашение Семененко на этап Гран-при ISU в Финляндии

Алексей Мишин прокомментировал приглашение Семененко на этап Гран-при ISU в Финляндии
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Заслуженный тренер России и СССР Алексей Мишин прокомментировал получение его подопечным двукратным чемпионом России, фигуристом Евгением Семененко официального приглашения на этап Гран-при ISU в Финляндии, который пройдёт с 20 по 22 ноября.

«Информация хорошая, будем работать», — приводит слова Мишина ТАСС.

Для фигуриста этап в Финляндии станет вторым в сезоне после соревнований в Китае. Помимо Семененко, приглашение на свой второй этап Гран-при получила Александра Трусова (Игнатова) – она выступит в США. Российский спортсмен, в случае успешных выступлений в Китае и Финляндии, сможет претендовать на участие в финале серии Гран-при ISU.

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