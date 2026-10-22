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Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили от ISU приглашение на этап Гран-при в Китае

Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили от ISU приглашение на этап Гран-при в Китае
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Обладатели бронзовых медалей Олимпиады-2022, чемпионы мира и Европы российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в спортивных парах, получили приглашение на этап Гран-при ISU в Китае. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«Анастасия Мишина и Александр Галлямов несколько минут назад получили приглашение от Международного союза конькобежцев (ISU) на турнир в Китай», – приводит слова Когана «РИА Новости Спорт».

Также сегодня, 22 октября, стало известно, что приглашения на свои вторые этапы Гран-при получили Александра Трусова и Евгений Семененко (оба – одиночное катание). Трусова выступит в США, Семененко — в Финляндии.

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