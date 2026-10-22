Все россияне, приглашённые на ГП ISU, имеют визы для въезда в страны проведения турниров

Все российские фигуристы, получившие приглашения на этапы Гран-при ISU, имеют визы для въезда в страны проведения соревнований. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«У всех наших фигуристов, которые получили приглашения на различные этапы Гран-при в разных странах, есть визы», – приводит слова Когана ТАСС.

Участие российских фигуристов на данный момент планируется в Китае, Франции, Финляндии и Японии. Первый этап Гран-при пройдёт во французском Анже с 23 по 25 октября, там выступит спортивная пара Александры Бойковой и Дмитрия Козловского.