Аделия Петросян получила приглашение на этап Гран-при ISU в Японии

Трёхкратная чемпионка России, участница Олимпийских игр — 2026 фигуристка Аделия Петросян получила приглашение на этап Гран-при ISU в Японии. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

Петросян ранее заняла второе место на «челленджере» Trialeti Trophy в Грузии, получив от судей по сумме двух прокатов 204,16 балла.

Также сегодня, 22 октября, стало известно, что приглашения на этапы Гран-при получили Александра Трусова и Евгений Семененко (оба – одиночное катание), а также Анастасия Мишина/Александр Галлямов (спортивные пары). Трусова выступит в США, Семененко — в Финляндии, Мишина/Галлямов — в Китае.

Турнир в Японии пройдёт с 27 по 29 ноября. Российские фигуристы выступают на международной арене в нейтральном статусе.