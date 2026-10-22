Стал известен стартовый номер Бойковой/Козловского в КП на этапе Гран-при во Франции

Сегодня, 22 октября, была проведена жеребьёвка перед стартом первого этапа Гран-при ISU по фигурному катанию сезона-2026/2027, который пройдёт в Анже, Франция. В нём примут участие российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, выступающие в спортивных парах.

Спортсмены представят короткую программу под третьим стартовым номером в субботу, 24 октября. Время их выхода на лёд — 19:20 мск.

Бойкова и Козловский тренируются под руководством Станислава Морозова в Москве. Они являются бронзовыми призёрами чемпионата мира, чемпионами Европы и трёхкратными победителями чемпионата России. В прокате произвольной программы фигуристы исполняют четверной выброс.