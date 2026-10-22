Жулин — о приглашении россиян на этапы Гран-при: соскучился по большим стартам фигуристов

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду, а ныне тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о приглашении российских фигуристов на этапы Гран-при ISU.

«Соскучился по большим стартам наших фигуристов! Судя по недавно прошедшим турнирам, перспективы у наших ребят очень приличные. Буду с удовольствием следить за всеми. Пожелаю, чтобы катались и делали свою работу, а не тушевались. Пока что везде катаются очень достойно. Видно, что соскучились и хотят. Желаю, чтобы этих турниров было побольше, а россиян везде допустили», — сказал Жулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.