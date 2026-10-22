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«Почему мы хотим сказочного возвращения?» Роднина считает, что Валиевой нужно дать время

«Почему мы хотим сказочного возвращения?» Роднина считает, что Валиевой нужно дать время
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что сказочного возвращения российской фигуристки Камилы Валиевой ждать не стоит, так как спортсменке необходимо время, чтобы обрести оптимальную форму.

«Почему мы хотим сказочного возвращения Камилы Валиевой? Я понимаю, что в последние годы нам сказки показывают – всякие «Колобки» и «Последние богатыри». Но ей надо правильно выстраивать подготовку. Посмотрите, у Александры Трусовой сколько времени прошло после рождения сына, и она очень планомерно вступала в своё физическое и соревновательное состояние. Значит, Камиле надо поступать точно так же. Она красивая фигуристка, красиво катается, но сегодня она не соответствует тому вниманию, какое ей уделяется», — приводит слова Родниной «РИА Новости Спорт».

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