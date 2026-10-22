«Жду поездки как на иголках». Трусова — о приглашении на этап Гран-при ISU в США

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2022 российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) отреагировала на приглашение на этап Гран-при ISU в США, который пройдёт с 13 по 15 ноября.

«Если вы задаётесь вопросом, как я всё успеваю, то как-то так!

А про причину моего хорошего настроения уже написали в новостях. За поездку в Китай я держала скрещённые пальцы, про США вообще молчу! У меня оттуда столько приятных воспоминаний, что я уже жду поездки как на иголках», — написала Игнатова (Трусова) на личной странице в одной из социальных сетей.

Для Русской ракеты этот этап Гран-при ISU станет вторым в сезоне. Ранее фигуристка получила приглашение на соревнования в Китае. В случае успешных выступлений на обоих этапах Трусова сможет претендовать на участие в финале серии Гран-при ISU.