Виктория Сафонова может выступить на этапе Гран-при ISU в Канаде

Белорусская фигуристка Виктория Сафонова может выступить на этапе Гран-при ISU в Келоуне, Канада, который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. Имя Сафоновой появилось в обновлённом списке участников Международного союза конькобежцев (ISU).

Помимо Сафоновой, на этапе в Канаде могут выступить эстонская фигуристка Нина Петрыкина, итальянка Анна Пеццетта, японская фигуристка Мао Симада, а также Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан.

В октябре Сафонова выступила на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. На соревнованиях белоруска заняла четвёртое место. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 198,80 балла.