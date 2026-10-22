Виктория Сафонова может выступить на этапе Гран-при ISU в Канаде
Поделиться
Белорусская фигуристка Виктория Сафонова может выступить на этапе Гран-при ISU в Келоуне, Канада, который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. Имя Сафоновой появилось в обновлённом списке участников Международного союза конькобежцев (ISU).
Помимо Сафоновой, на этапе в Канаде могут выступить эстонская фигуристка Нина Петрыкина, итальянка Анна Пеццетта, японская фигуристка Мао Симада, а также Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан.
В октябре Сафонова выступила на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. На соревнованиях белоруска заняла четвёртое место. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 198,80 балла.
Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36
Материалы по теме
Комментарии
- 22 октября 2026
-
17:52
-
17:36
-
17:22
-
16:08
-
15:39
-
14:40
-
13:43
-
11:42
-
11:29
-
11:24
-
11:07
-
10:27
-
10:14
-
00:46
-
00:36
-
00:23
-
00:22
-
00:01
- 21 октября 2026
-
21:31
-
20:48
-
19:26
-
18:47
-
18:27
-
18:20
-
17:27
-
16:52
-
16:14
-
14:46
-
14:33
-
14:19
-
14:00
-
13:00
-
12:19
-
12:00
-
11:51