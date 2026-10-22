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Виктория Сафонова может выступить на этапе Гран-при ISU в Канаде

Виктория Сафонова может выступить на этапе Гран-при ISU в Канаде
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Белорусская фигуристка Виктория Сафонова может выступить на этапе Гран-при ISU в Келоуне, Канада, который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. Имя Сафоновой появилось в обновлённом списке участников Международного союза конькобежцев (ISU).

Помимо Сафоновой, на этапе в Канаде могут выступить эстонская фигуристка Нина Петрыкина, итальянка Анна Пеццетта, японская фигуристка Мао Симада, а также Софья Самоделкина, выступающая за Казахстан.

В октябре Сафонова выступила на турнире категории «Челленджер» мемориал Дениса Тена, который проходил в Алма-Ате, Казахстан, с 8 по 10 октября. На соревнованиях белоруска заняла четвёртое место. По сумме короткой и произвольной программ она получила от судей 198,80 балла.

Фигурное катание. Мемориал Дениса Тена. Алма-Ата, Казахстан
Женщины. Произвольная программа
09 октября 2026, пятница. 17:30 МСК
Окончено
1
Александра Игнатова
Россия
226.01
2
Ким Ю Чэ
Южная Корея
209.20
3
Софья Самоделкина
Казахстан
204.36
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