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Пётр Гуменник не выступит на этапе Гран-при ISU в Канаде

Пётр Гуменник не выступит на этапе Гран-при ISU в Канаде
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Чемпион России по фигурному катанию, участник Олимпийских игр в Милане Пётр Гуменник не сможет выступить на этапе Гран-при ISU в Келоуне, Канада, который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. Как следует из обновлённого списка участников этапа на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), приглашение получил немецкий фигурист Генрих Гартунг.

Первыми в списке запасных на этапы Гран-при ISU являются двукратный чемпион России Евгений Семененко и Пётр Гуменник. Семененко ранее уже получил приглашение на этап в Китае, а также на этап в Хельсинки, Финляндия, который пройдёт с 20 по 22 ноября.

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