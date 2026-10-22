Пётр Гуменник не выступит на этапе Гран-при ISU в Канаде

Чемпион России по фигурному катанию, участник Олимпийских игр в Милане Пётр Гуменник не сможет выступить на этапе Гран-при ISU в Келоуне, Канада, который пройдёт с 30 октября по 1 ноября. Как следует из обновлённого списка участников этапа на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU), приглашение получил немецкий фигурист Генрих Гартунг.

Первыми в списке запасных на этапы Гран-при ISU являются двукратный чемпион России Евгений Семененко и Пётр Гуменник. Семененко ранее уже получил приглашение на этап в Китае, а также на этап в Хельсинки, Финляндия, который пройдёт с 20 по 22 ноября.