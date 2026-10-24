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«Будет ещё один шанс чисто исполнить тройной аксель». Накаи — о КП на Гран-при ISU в Анже

«Будет ещё один шанс чисто исполнить тройной аксель». Накаи — о КП на Гран-при ISU в Анже
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Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2026 в Милане японская фигуристка Ами Накаи прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе Гран-при ISU в Анже, Франция. За своё выступление спортсменка набрала 70,66 и заняла третье промежуточное место.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Анже, Франция
Женщины. Короткая программа
23 октября 2026, пятница. 20:50 МСК
Окончено
1
Юна Аоки
Япония
76.31
2
Анастасия Губанова
Грузия
72.63
3
Ами Накаи
Япония
70.66

«Сегодняшнее выступление не было идеальным. Немного жаль, что не получился тройной аксель — я сорвала прыжок, чего совсем не ожидала. Была ошеломлена, на мгновение даже мысли из головы вылетели.

Впрочем, во время шестиминутной разминки я сохраняла полное спокойствие и собранность — это помогло мне прийти в себя и успешно выполнить последующие прыжки. Первая ошибка никак не отразилась на каскаде «лутц — тулуп», и дальше всё пошло хорошо.

Впереди ещё произвольная программа — будет ещё один шанс чисто исполнить тройной аксель. Хочу завершить эти соревнования на