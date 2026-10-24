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Хавронина — о травме Нарижного: ничего не беспокоит его. Дэвид нигде не ограничивает себя

Хавронина — о травме Нарижного: ничего не беспокоит его. Дэвид нигде не ограничивает себя
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Российские танцоры на льду Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный рассказали о состоянии здоровья партнёра. Недавно Нарижный восстановился после тяжёлой травмы колена, из-за которой пара пропустила прошлый сезон.

Нарижный: Вообще, сейчас всё неплохо. То, что воспалилось в Казахстане – просто отёк. Возможно, из-за перелёта или действительно из-за перегруза. Но у меня ничего не болело. У меня просто было ограничение в движении. В целом всё нормально. И, кстати, в день перелёта обратно домой отёк сошёл.

Хавронина: Слава богу, ничего не беспокоит его. То есть мы катаем прокаты, Дэвид нигде не ограничивает себя, то есть он выкладывается на тренировках. Нет такого, что «ой, подожди, сейчас постою тут», — сказали спортсмены в шоу «Каток».

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