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Ученица Плющенко Яметова отреагировала на сенсационное серебро этапа Гран-при

Ученица Плющенко Яметова отреагировала на сенсационное серебро этапа Гран-при
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Фигуристка Вероника Яметова высказалась о втором месте на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. После короткой программы спортсменка шла седьмой.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
Ксения Синицына
Московская область
205.34
2
Вероника Яметова
Московская область
199.84
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
197.05

«Очень рада, что вошла в тройку. Ехала за чистым прокатом, до этого у меня были уже соревнования, и они были не очень хорошие, была задача сделать всё на максимум, показать, в какой я форме. Пусть не очень хорошей на данный момент, но в целом я довольна своим прокатом.

Настраивала себя и сама, и Евгений Викторович [Плющенко] тоже настраивал. Думала, что соревнуюсь не с кем-то, а сама с собой. Я не думала о том, какое место займу, какое хочу занять, просто ехала с пустой головой, холодной. Мне просто нужно было сделать то, что я умею, была проведена колоссальная работа. Это был бы грех, если бы я плохо откатала (улыбается).

Я почувствовала, что в меня верят. Когда я сама в себя не верила, все мои тренеры меня подба