Ученица Плющенко Синицына рассказала, над каким ультра-си работает

Ксения Синицына, российская фигуристка, тренирующаяся под руководством тренера Евгения Плющенко, рассказала, над какими элементами ультра-си она работает. Сегодня, 25 октября, Ксения стала чемпионкой второго этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. В сумме за две программы она набрала 205,34 балла.

«Эта победа — шаг вперёд, всё только начинается, вместе с тренерским штабом будем покорять вершины дальше.

Мы накатываем произвольную программу с четверным тулупом, но пока он не особо стабильный, хорошие попытки имеются, но скоро будем покорять не только артистической, но и технической стороной», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.