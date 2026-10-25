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Ученица Плющенко Синицына рассказала, над каким ультра-си работает

Ученица Плющенко Синицына рассказала, над каким ультра-си работает
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Ксения Синицына, российская фигуристка, тренирующаяся под руководством тренера Евгения Плющенко, рассказала, над какими элементами ультра-си она работает. Сегодня, 25 октября, Ксения стала чемпионкой второго этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. В сумме за две программы она набрала 205,34 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
Ксения Синицына
Московская область
205.34
2
Вероника Яметова
Московская область
199.84
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
197.05

«Эта победа — шаг вперёд, всё только начинается, вместе с тренерским штабом будем покорять вершины дальше.

Мы накатываем произвольную программу с четверным тулупом, но пока он не особо стабильный, хорошие попытки имеются, но скоро будем покорять не только артистической, но и технической стороной», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

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