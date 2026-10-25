Ученица Плющенко Яметова ответила на вопрос о подготовке тройного акселя

Серебряный призёр этапа Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Вероника Яметова рассказала о работе над тройным акселем.

«Пока приостановили работу над тройным акселем, велась работа над четверным лутцем, недавно напрыгивали сальхов. С акселем были хорошие попытки, не гарантирую, что в середине и конце сезона буду его стабильно прыгать, но вставлять как минимум в программу планируется», – передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Большую часть карьеры Яметова тренировалась в Екатеринбурге. Позднее она переехала в Москву, где перешла в штаб Сергея Давыдова, а затем начала тренировки в академии Евгения Плющенко.