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Ученица Плющенко Яметова ответила на вопрос о подготовке тройного акселя

Ученица Плющенко Яметова ответила на вопрос о подготовке тройного акселя
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Серебряный призёр этапа Гран-при России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге Вероника Яметова рассказала о работе над тройным акселем.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
Ксения Синицына
Московская область
205.34
2
Вероника Яметова
Московская область
199.84
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
197.05

«Пока приостановили работу над тройным акселем, велась работа над четверным лутцем, недавно напрыгивали сальхов. С акселем были хорошие попытки, не гарантирую, что в середине и конце сезона буду его стабильно прыгать, но вставлять как минимум в программу планируется», – передаёт слова Яметовой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Большую часть карьеры Яметова тренировалась в Екатеринбурге. Позднее она переехала в Москву, где перешла в штаб Сергея Давыдова, а затем начала тренировки в академии Евгения Плющенко.

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