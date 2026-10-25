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«Живу свою лучшую спортивную жизнь». Синицына поблагодарила Плющенко

«Живу свою лучшую спортивную жизнь». Синицына поблагодарила Плющенко
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Фигуристка Ксения Синицына поблагодарила своего тренера двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко после победы на втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
Ксения Синицына
Московская область
205.34
2
Вероника Яметова
Московская область
199.84
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
197.05

«Были мысли о том, что делать дальше в конце того сезона. Я загнала себя, не знала, что делать, снялась с финала, не могла больше катать, не было никакого желания.

Я нашла в себе силы, и тренеры в меня поверили. Я безмерно благодарна Евгению Викторовичу, он показал мне другую сторону фигурного катания. Весь тренерский штаб показал мне другой мир, где я наслаждаюсь, кайфую, живу свою лучшую спортивную жизнь и люблю фигурное катание», — передаёт слова Синицыной корреспондент «Чемпионата» Мара Кравченко.

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