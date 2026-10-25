Ученица Тутберидзе Хуснутдинова объяснила ошибки на Гран-при в Санкт-Петербурге

Фигуристка, тренирующаяся в команде Этери Тутберидзе, Дина Хуснутдинова высказалась о прокате произвольной программы на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортсменка заняла итоговое третье место, набрав 197,05 балла.

«Ощущения смешанные. Хочется поддержать Машу [Захарову], это спорт, тут никто не застрахован от ошибок.

Хочется добавлять в уверенности, но сегодня я хотя бы понимала, где я нахожусь, что я еду. Не было такого, как в Казахстане. Я понимаю, что пыталась передавать эмоции, контактировала с судьями, с зрителями.

Не знаю, почему получился двойной тулуп с тройным акселем, просто в моменте поняла, что лечу в двойной. На втором акселе «бабочка» получилась, скорее, ошибка в эмоциональном плане,