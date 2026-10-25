«Вдохновляющий пример силы характера». ФФККР поздравила Сихарулидзе с юбилеем

Пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России поздравила олимпийского чемпиона и президента ФФККР Антона Сихарулидзе с юбилеем. Сегодня, 25 октября, Сихарулидзе исполнилось 50 лет.

«Антон Тариэльевич, с золотым юбилеем — 50-летием! От имени Федерации фигурного катания на коньках России, тренерского штаба, спортсменов и многомиллионной армии болельщиков поздравляем вас!

Ваш путь — от олимпийского золота и медалей чемпионатов мира и Европы до руководства ФФККР — вдохновляющий пример силы характера и преданности делу. Яркие выступления, вошедшие в историю, вы разделили со своим великим тренером Тамарой Николаевной Москвиной и блистательной партнёршей Еленой Бережной. Сегодня вы направляете весь свой опыт на развитие и процветание нашего любимого вида спорта.

Пусть этот рубеж станет новой яркой точкой отсчёта! Желаем крепкого здоровья, душевной гармонии, семейного тепла и неизменной поддержки близких.

Пусть не иссякает Ваша энергия, пусть каждый шаг будет уверенным, а каждое начинание увенчается новыми масштабными победами. Мы вместе делаем одно большое общее дело и остаёмся единой, сплочённой командой — впереди у нас ещё много ярких страниц!» – говорится в заявлении пресс-службы ФФККР в официальном телеграм-канале.