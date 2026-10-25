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«Я немного устал, но счастлив». Адам Сяо Хим Фа — о победе на этапе Гран-при ISU в Анже

«Я немного устал, но счастлив». Адам Сяо Хим Фа — о победе на этапе Гран-при ISU в Анже
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Чемпион Европы по фигурному катанию француз Адам Сяо Хим Фа прокомментировал победу на первом этапе Гран-при ISU в Анже, Франция. В сумме за две программы он получил от судей 284,24 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
284.24
2
Као Миура
Япония
247.96
3
Со Мин Гю
Южная Корея
244.90

«Я немного устал, но невероятно счастлив, что выложился полностью на этих соревнованиях. Это хорошее начало сезона, и я очень рад снова выступать здесь, в Анже.

Честно говоря, я пока не знаю точно, чего ожидать. Я продолжу усердно работать, выкладываться по максимуму и стараться стать лучшим фигуристом, каким только могу быть. Впереди ещё много работы, но мы на правильном пути.

Эти соревнования прошли очень позитивно. На следующем этапе Гран-при я постараюсь выступить ещё лучше. Есть ещё несколько мелких ошибок, над которыми нужно поработать, но я знаю, что улучшения придут», – приводит слова Сяо Хим Фа Golden Skate.

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