Ученица Тутберидзе Хуснутдинова — о травме ноги: профессиональный спорт не про здоровье

Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, высказалась о травме ноги, полученной в межсезонье. На втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль, исполнив тройной аксель в двух программах.

«Сейчас, слава богу, не беспокоит нога. У всех спортсменов что-то болит, профессиональный спорт не про здоровье. Это наша жизнь, мы должны справляться с этими трудностями, без них никуда. Просто хочется, чтобы в дальнейшем всё было хорошо и ничего не беспокоило», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.