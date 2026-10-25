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Ученица Тутберидзе Хуснутдинова — о травме ноги: профессиональный спорт не про здоровье

Ученица Тутберидзе Хуснутдинова — о травме ноги: профессиональный спорт не про здоровье
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Российская фигуристка Дина Хуснутдинова, тренирующаяся в штабе Этери Тутберидзе, высказалась о травме ноги, полученной в межсезонье. На втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге Хуснутдинова завоевала бронзовую медаль, исполнив тройной аксель в двух программах.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 15:05 МСК
Окончено
1
Ксения Синицына
Московская область
205.34
2
Вероника Яметова
Московская область
199.84
3
Дина Хуснутдинова
Республика Татарстан
197.05

«Сейчас, слава богу, не беспокоит нога. У всех спортсменов что-то болит, профессиональный спорт не про здоровье. Это наша жизнь, мы должны справляться с этими трудностями, без них никуда. Просто хочется, чтобы в дальнейшем всё было хорошо и ничего не беспокоило», – передаёт слова Хуснутдиновой корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

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