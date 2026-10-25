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Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров стал последним в ПП на этапе Гран-при ISU в Анже

Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров стал последним в ПП на этапе Гран-при ISU в Анже
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2026 года представитель Казахстана Михаил Шайдоров стал последним в произвольной программе на этапе международной серии Гран-при ISU в Анже. За прокат ПП он получил 126,30 балла.

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Анже, Франция
Мужчины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 15:10 МСК
Окончено
1
Адам Сяо Хим Фа
Франция
284.24
2
Као Миура
Япония
247.96
3
Со Мин Гю
Южная Корея
244.90

В программе Михаил упал с четверного тулупа и тройного акселя, допустил ошибки на ещё одном четверном тулупе и четверном лутце. Также Шайдоров с ошибкой исполнил каскад из четверного и тройного тулупов и каскад из лутца и сальхова в три оборота.

По сумме программ Шайдоров набрал 206,55 и занял 10-е место. Стоит отметить, что этот результат практически лишил Михаила шансов на выход в финал Гран-при ISU.

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