Олимпийский чемпион Михаил Шайдоров стал последним в ПП на этапе Гран-при ISU в Анже

Олимпийский чемпион по фигурному катанию 2026 года представитель Казахстана Михаил Шайдоров стал последним в произвольной программе на этапе международной серии Гран-при ISU в Анже. За прокат ПП он получил 126,30 балла.

В программе Михаил упал с четверного тулупа и тройного акселя, допустил ошибки на ещё одном четверном тулупе и четверном лутце. Также Шайдоров с ошибкой исполнил каскад из четверного и тройного тулупов и каскад из лутца и сальхова в три оборота.

По сумме программ Шайдоров набрал 206,55 и занял 10-е место. Стоит отметить, что этот результат практически лишил Михаила шансов на выход в финал Гран-при ISU.