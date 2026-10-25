Арсений Федотов завоевал медаль на своём первом взрослом старте
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Победитель первенства России среди юниоров по фигурному катанию Арсений Федотов завоевал медаль на своём первом взрослом старте. Он стал бронзовым призёром этапа Гран-при в Санкт-Петербурге, получив от судей за два проката 283,48 балла. В произвольной программе фигурист исполнил четыре четверных прыжка.
Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Владислав Дикиджи
Санкт-Петербург
297.67
2
Пётр Гуменник
Санкт-Петербург
293.99
3
Арсений Федотов
Москва
283.48
Федотову 17 лет. В прошлом сезоне он выступал на юниорском уровне. До минувшего межсезонья Федотов тренировался в Москве в штабе Этери Тутберидзе. В конце мая 2026 года фигурист переехал в Санкт-Петербург, где сейчас тренируется в группе Алексея и Татьяны Мишиных.
Победителем этапа Гран-при стал Владислав Дикиджи.
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