Победитель первенства России среди юниоров по фигурному катанию Арсений Федотов завоевал медаль на своём первом взрослом старте. Он стал бронзовым призёром этапа Гран-при в Санкт-Петербурге, получив от судей за два проката 283,48 балла. В произвольной программе фигурист исполнил четыре четверных прыжка.

Федотову 17 лет. В прошлом сезоне он выступал на юниорском уровне. До минувшего межсезонья Федотов тренировался в Москве в штабе Этери Тутберидзе. В конце мая 2026 года фигурист переехал в Санкт-Петербург, где сейчас тренируется в группе Алексея и Татьяны Мишиных.

Победителем этапа Гран-при стал Владислав Дикиджи.