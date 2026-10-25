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«Спасибо за поддержку спортсменов!» Галлямов поздравил Сихарулидзе с днём рождения

«Спасибо за поддержку спортсменов!» Галлямов поздравил Сихарулидзе с днём рождения
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Александр Галлямов, российский фигурист, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, поздравил президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антона Сихарулидзе с днём рождения. Сегодня, 25 октября, Сихарулидзе исполнилось 50 лет.

Фото: Из личного архива Галлямова

«Поздравляю с юбилеем Антона Тариэльевича! Желаю крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и новых успехов! Спасибо за вклад в развитие фигурного катания, поддержку спортсменов и стремление делать наш любимый вид спорта ещё сильнее!

Пусть впереди будет ещё много ярких побед, больших достижений и поводов для гордости!» – написал Галлямов в своём телеграм-канале.

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