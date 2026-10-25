Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при России в Санкт-Петербурге

Чемпионы мира и Европы, бронзовые призёры Олимпийских игр – 2022 фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, выступающие в парном катании, стали победителями этапа Гран-при России в Санкт-Петербурге. За два проката они получили от судей 212,78 балла.
Второе место заняли Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков с результатом 211,53 балла. Тройку призёров замкнули Екатерина Гейниш и Андрей Рудь (189,39).
Фигурное катание. 2-й этап Гран-при России, Санкт-Петербург. Спортивные пары. Итоговые результаты:
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов — 212,78 балла.
2. Екатерина Чикмарёва/Матвей Янченков — 211,53.
3. Екатерина Гейниш/Андрей Рудь — 189,39.
4. София Диана Касинс/Александр Брегей — 174,68.
5. Ева Хмелькова/Владислав Антонышев — 167,17.
6. Анна Ляшенко/Пётр Алексеенко — 155,01.