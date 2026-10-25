«Хотим выиграть и не боимся говорить об этом». Метёлкина — о финале Гран-при ISU

Серебряный призёр Олимпийских игр грузинская фигуристка, выступающая в паре с Лукой Берулавой, Анастасия Метёлкина рассказала о желании дуэта выиграть финал Гран-при ISU. Сегодня, 25 октября, грузины выиграли этап Гран-при в Анже, набрав в сумме за две программы 204,65 балла. Второе место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (197,66).

«Мы очень хотим отобраться в финал Гран-при и даже выиграть его. Мы не боимся говорить об этом открыто. Мы уже выступали в финале и хотим добиться ещё большего», – приводит слова Метёлкиной Golden Skate.

Финал Гран-при ISU пройдёт в китайском Чунцине с 10 по 13 декабря.