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«Хотим выиграть и не боимся говорить об этом». Метёлкина — о финале Гран-при ISU

«Хотим выиграть и не боимся говорить об этом». Метёлкина — о финале Гран-при ISU
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Серебряный призёр Олимпийских игр грузинская фигуристка, выступающая в паре с Лукой Берулавой, Анастасия Метёлкина рассказала о желании дуэта выиграть финал Гран-при ISU. Сегодня, 25 октября, грузины выиграли этап Гран-при в Анже, набрав в сумме за две программы 204,65 балла. Второе место заняли россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (197,66).

Фигурное катание. Гран-при ISU-2026/27. Этап 1, Анже, Франция
Спортивные пары. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 13:30 МСК
Окончено
1
Грузия
2
Россия
3
Германия

«Мы очень хотим отобраться в финал Гран-при и даже выиграть его. Мы не боимся говорить об этом открыто. Мы уже выступали в финале и хотим добиться ещё большего», – приводит слова Метёлкиной Golden Skate.

Финал Гран-при ISU пройдёт в китайском Чунцине с 10 по 13 декабря.

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