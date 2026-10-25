Анна Коломенская и Артём Фролов стали четвёртыми на турнире Mezzaluna Cup в Италии

Российские фигуристы, выступающие в танцах на льду, Анна Коломенская и Артём Фролов заняли четвёртое место на международном турнире Mezzaluna Cup в Италии. В сумме за два проката они получили от судей 164,17 балла.

Первое место занял финский дуэт Юлия Турккила и Матиас Верслёйс с результатом 201,20 балла. Серебро выиграли итальянцы Джулия-Изабелла Паолино и Андреа Туба (185,14). Бронза у ещё одних представителей Италии, Каролины Портрези-Перони и Пьетро Папетти с результатом 172,10 балла.

Фигурное катание. Mezzaluna Cup. Италия. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Юлия Турккила и Матиас Верслёйс (Финляндия) — 201,20.

2. Джулия-Изабелла Паолино и Андреа Туба (Италия) — 185,14.

3. Каролина Портрези-Перони и Пьетро Папетти (Италия) — 172,10.

4. Анна Коломенская и Артём Фролов (Россия) — 164,17.