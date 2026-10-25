Фото: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с медалями этапа Гран-при во Франции

Чемпионы Европы, трёхкратные чемпионы России по фигурному катанию Александра Бойкова и Дмитрий Козловский получили серебряные медали за выступление на этапе Гран-при ISU в Анже, Франция. По сумме двух программ они получили от судей 197,66 балла. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотографией фигуристов с полученными наградами.

Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Победителями турнира стали серебряные призёры Олимпийских игр — 2026 грузинские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, которые тренируются в одной группе с Бойковой и Козловским под руководством Станислава Морозова в Москве.

Бойкова и Козловский завоевали первую для россиян медаль этапов Гран-при ISU с 2021 года.