15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Галлямов отреагировал на победу на этапе Гран-при в Петербурге

Галлямов отреагировал на победу на этапе Гран-при в Петербурге
Комментарии

Чемпион мира по фигурному катанию, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов высказался о победе на втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортивная пара в сумме за две программы получила от судей 212,78 балла.

Фигурное катание. Гран-при России-2026/27. Этап 2, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
25 октября 2026, воскресенье. 17:10 МСК
Окончено

– Вы победили, какие сейчас эмоции?
– Очень приятные. Конечно, для нас это больше разминка, генеральный прогон перед этапом Гран-при ISU, – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили приглашение на этап международной серии Гран-при ISU в Китае. Также фигуристы всё ещё находятся на первой строчке в списке запасных для участия во втором этапе.

Материалы по теме
Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли этап Гран-при России в Санкт-Петербурге
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android