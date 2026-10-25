Галлямов отреагировал на победу на этапе Гран-при в Петербурге

Чемпион мира по фигурному катанию, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, Александр Галлямов высказался о победе на втором этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Спортивная пара в сумме за две программы получила от судей 212,78 балла.

– Вы победили, какие сейчас эмоции?

– Очень приятные. Конечно, для нас это больше разминка, генеральный прогон перед этапом Гран-при ISU, – передаёт слова Галлямова корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Анастасия Мишина и Александр Галлямов получили приглашение на этап международной серии Гран-при ISU в Китае. Также фигуристы всё ещё находятся на первой строчке в списке запасных для участия во втором этапе.